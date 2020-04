Report 2019: anticipazioni della puntata, in onda stasera 6 aprile 2020 su Rai 3

Anche questa sera arriva un’altra puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci.

Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle 21:20. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata di Report, in onda lunedì 6 aprile 2020 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Report si parlerà ancora una volta dell’Italia colpita dal Covid-19, in particolare focus sarà la guerra dei tamponi dal Nord fino al Sud, in Sicilia, dai protocolli seguiti ai controllo sulle zone più esposte, dai dati raccolti sui contagi. Il servizio realizzato da Report parte da Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus e le telecamere del programma di Rai 3 hanno ripreso quello che accade nella provincia con il più alto numero di morti e di contagiati in tutta Italia. La pandemia poteva essere contenuta? O almeno rallentata? A inizio marzo hanno deciso di chiudere la città e trasformare la provincia in una zona rossa: perché questo non è più accaduto? Chi ha influenzato le scelte del governo?

Grazie alla raccolta di alcune testimonianze inedite, a Report sarà raccontata la catena di errori fatta negli ospedali della provincia bergamasca. Le telecamere sono arrivate fino in Veneto, dove la strategia adottata in provincia di Padova ha permesso di arginare il contagio. A Siracusa, lo scorso 23 marzo, è morto per Coronavirus il direttore del parco archeologico, Calogero Rizzuto: nei primi giorni di febbre gli è stato negato il tampone, viene poi ricoverato in ospedale soltanto quando le sue condizioni si sono aggravate. Intanto ha contagiato una sua stretta collaboratrice, che è morta due giorni dopo di lui, così come altri colleghi vengono contagiati, alcuni ricoverati, altri in isolamento a casa. Quali sono le misure adottate per prevenzione? E come funziona il sistema dei laboratori accreditati per analizzare i tamponi?

La Campania, ad esempio, è tra le regioni del Sud più esposta al rischio di un crollo del sistema sanitario come spesso denuncia il governatore De Luca, in caso di crescita di contagi: con quasi 6 milioni di abitanti, la regione punta a vigilare sul rispetto della quarantena, ma negli ospedali medici e infermieri lottano con dispositivi inadeguati.

Report questa sera parlerà anche di come si è evoluta la situazione in Cina, tra la riapertura di Wuhan, da dov’è partito il Coronavirus, e la paura dei contagi di ritorno. Report vi aspetta questa sera, lunedì 6 aprile 2020, in prima serata dalle ore 21:20 su Rai 3.

