Report 2020: anticipazioni della puntata, in onda stasera 26 ottobre su Rai 3

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, va in onda in prima serata una nuova puntata di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Report, in onda lunedì 26 ottobre 2020 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, Report manderà in onda un’inchiesta dedicata al caso della Lega di Matteo Salvini e attraverso un memoriale esclusivo, svelerà cosa si nascondeva dietro la trattativa intavolata tra l’avvocato del prestanome Luca Sostegni, arrestato a luglio prima di fuggire in Brasile, e l’avvocato della Lega Roberto Zingari. E le polemiche sono già partite con il deputato della Lega Giulio Centemero che ha presentato i dubbi sull’inchiesta denunciando il fatto che non gli è stata concessa un’intervista in diretta ma solo registrata. Si parlerà poi di pasta, mostrando con un esperimento di Carlo Latini che la pasta a essicazione lenta è più digeribile. Altro argomento scottante è quello delle ambulanze parcheggiate negli ospedali di Roma non sapendo come smistare i vari pazienti per un’intasamento legato al Covid che blocca quindi anche il resto. Report vi aspetta questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.

