Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 1 dicembre 2024 su Rai 3

Questa sera, domenica 1 dicembre 2024, va in onda in prima serata la prima puntata della nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 1 dicembre 2024 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Nella puntata di stasera Report si occuperà della “palude di Venezia”: i giornalisti Walter Molino e Andrea Tornago hanno indagato sulle accuse nei confronti del sindaco Luigi Brugnaro e di alcuni suoi collaboratori, al centro di un sistema che, secondo la Procura, potrebbe configurarsi come un’associazione a delinquere dedita ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Brugnaro è accusato di mantenere il controllo delle sue aziende nonostante l’affidamento delle quote a un blind trust newyorkese, ritenuto fittizio.

Giorgio Mottola e Greta Orsi sono gli autori di un’inchiesta, dal titolo “I sommersi e i salvati”, che dà voce al figlio di Luca Ruffino, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver acquisito la maggioranza di Visibilia, ex società della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

E ancora: Chiara De Luca e Carlo Tecce, con Eva Georganopoulou, svelano le condizioni bancarie vantaggiose riservate ai parlamentari italiani nell’inchiesta “Onorevoli clienti”, mentre Alessandro Spinnato, con “I resilienti”, racconta la storia di Bussana Vecchia, un borgo artistico risorto dalle macerie del terremoto del 1887 grazie a una comunità internazionale di artisti che oggi, però, rischiano lo sfratto per una decisione politica.

Report vi aspetta questa sera, domenica 1 dicembre 2024, in prima serata dalle ore 20,30 su Rai 3.