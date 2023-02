Chi è Renzo Rubino, il cantante ospite di Levante a Sanremo 2023 (Cover, duetti)

Renzo Rubino è il cantante ospite di Levante al Festival di Sanremo 2023 nella serata dei duetti (Cover). Insieme interpreteranno il brano Vivere. Classe 1988, è nato a Taranto. Il suo vero nome è Oronzo Rubino. Ha trascorso tutta la sua infanzia e adolescenza a Martina Franca. Il cantautore publiese ha già preso parte al Festival di Sanremo. Debutta tra i Campioni di Sanremo nel 2014, piazzandosi al terzo posto con il brano Ora e conquistando il premio per il Miglior arrangiamento Sezione Campioni per un’altra canzone, Per sempre e poi basta. Torna sul palco dell’Ariston nel 2018 con Custodire, stavolta con minor successo.

Dopo un periodo di assenza, ritorna quest’anno a Sanremo 2023 come ospite di Levante nella serata dei Duetti (Cover). All’età di 19 anni forma un gruppo musicale, i KTM, e diventa pianista e cantante di un night club pugliese. Dal 2008 comincia ad esibirsi sulla piazza pugliese con Pianafrasando, piccolo spettacolo musicale (voce e piano) ideato dallo stesso Rubino. Nel 2010 esce il suo primo disco Farfavole, prodotto dall’etichetta discografica Spaghetti Record.

Pian piano riesce a far circolare il suo nome anche al di fuori della regione, e nel 2011 arriva ad aprire i primi concerti di importanti artisti nazionali. Due anni dopo supera le selezioni di Area Sanremo e per la prima volta partecipa al Festival nella categoria Giovani, trattato il tema dell’amore gay nel brano Il postino (amami uomo). Poi come detto prima le due esperienze tra i Big di Sanremo nel 2014 e nel 2018. Questi i suoi album in studio.

2011 – Farfavole

2013 – Poppins

2014 – Secondo Rubino

2017 – Il gelato dopo il mare

Non conosciamo dettagli sulla sua vita privata e non sappiamo se sia single o fidanzato.