Torna Reazione a catena, il game show dell’estate di Rai 1 condotto da Marco Liorni che ci farà compagnia dal 19 giugno 2023 fino al 31 dicembre, per l’edizione più lunga di sempre. Dopo il grande successo di ascolti degli anni scorsi, la Rai ha deciso di allungare il gioco fino a fine anno. Reazione a catena prevede l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti e del pubblico da casa. Non mancheranno nuovi giochi e sorprese. Appuntamento tutti i giorni alle ore 18.45. Ma vediamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni, giochi e novità

Il preserale conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana divertendosi, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Questa stagione saranno più di diecimila le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. In ogni puntata sei concorrenti, divisi in due squadre da tre, si contendono il montepremi tra “Catene musicali”, “Zip” e “Intese vincenti”, con la novità del “Quattro per una”, il gioco in cui si deve indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli.

Reazione a catena 2023 non terminerà con la fine dell’estate, ma si prolungherà fino al 31 dicembre 2023. Ci accompagnerà quindi fino a fine anno, per poi passare il testimone a L’Eredità. Come da tradizione, Marco Liorni accoglierà in ogni puntata due squadre composte ciascuna da tre concorrenti pronti a contendersi il montepremi attraverso una serie di giochi che metteranno alla prova tante abilità, dall’intuito alla prontezza, dalla complicità alla padronanza della lingua italiana.

Ritroviamo i giochi più amati di Reazione a catena, a cominciare da Caccia alla Parola, gioco in cui bisognerà indovinare una parola misteriosa man mano che le lettere che la compongono vengono scoperte. Tornano anche La Catena Musicale, col titolo di una canzone da indovinare dopo aver completato una catena di sette parole, e il gioco Quando, Dove, Come, Perché, coi quattro indizi a disposizione. In ogni puntata ci saranno anche l’Una tira l’Altra, la famosa catena di parole, e L’Intesa Vincente, che vede un concorrente per ciascuna squadra con il compito di indovinare una parola rispondendo alla domanda formulata dagli altri due compagni di squadra.

Prima del gioco finale, invariato rispetto alla scorsa edizione, ci sarà spazio per una interessante novità, il gioco Quattro per una che vedrà i concorrenti chiamati a indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli proposti dal conduttore. Tutte le informazioni su come fare per partecipare come concorrenti sono disponibili sul sito: www.rai.it/raicasting e www.reazioneacatena.rai.it. Oltre alla trasmissione televisiva, si potrà giocare con le parole e le associazioni anche su carta con la rivista settimanale.

Streaming e tv

Dove vedere Reazione a catena 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 ogni giorno dal 19 giugno 2023 alle ore 18.45 con Marco Liorni. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartTv e smartphone grazie alla connessione internet.