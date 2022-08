Ready Player One: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 agosto 2022, va in onda Ready Player One su Italia 1. Il film fantascientifico è uscito nel 2018 con la regia di Steven Spielberg ed è l’adattamento dell’omonimo romanzo pubblicato nel 2010 da Ernest Cline. Ecco qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Ready Player One è ambientato in un mondo distopico dove prevale la realtà virtuale. Siamo nel 2045, la Terra è inquinata e afflitta da guerra, povertà e carenza energetica. Tutti vivono in condizioni precari per cui si rifugiano in OASIS, una realtà virtuale ispirato agli anni ottanta e creato da James Donovan Halliday. Ogni giorno si effettuano milioni di login e tutti cercano conforto in quel mondo digitale. Un giorno però il miliardario muore, ma non prima di aver lanciato una caccia al tesoro: il montepremi è una cifra da far girare la testa. Wade, che da sempre è affascinato dal suo lavoro e vive in modo precario come tutti gli altri, sceglie di partecipare alla gara consapevole che ci saranno tantissimi nemici, anche malvagi, da superare.

Ready Player One: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. Il protagonista Wade è interpretato da Tye Sheridan. Ecco l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori del film:

Tye Sheridan: Wade Watts / Parzival

Olivia Cooke: Samantha Cook / Art3mis

Ben Mendelsohn: Nolan Sorrento

T. J. Miller: i-R0k

Simon Pegg: Ogden Morrow / Curatore

Mark Rylance: James Halliday / Anorak l’Onnisciente

Lena Waithe: Helen Harris / Aech

Philip Zhao: Zhou / Sho

Win Morisaki: Toshiro / Daito

Hannah John-Kamen: F’Nale Zandor

Susan Lynch: Alice

Perdita Weeks: Karen / Kira

Ralph Ineson: Rick

Clare Higgins: sig.ra Gilmore

Streaming e TV

Dove vedere Ready Player One in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 domenica 28 agosto 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.