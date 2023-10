Rapito: trama, storia vera, cast e streaming del film di Marco Bellocchio in onda su Sky Cinema

Rapito è il film in onda questa sera, lunedì 16 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola di Marco Bellocchio del 2023 sul caso Edgardo Mortara. Di seguito le anticipazioni, la trama e il cast.

Trama: storia vera

Il film racconta la storia di un bambino ebreo, Edgardo Mortara (Enea Sala), che nel 1858, all’età di sette anni, è stato prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico. Il bambino era stato segretamente battezzato quando aveva solo sei mesi. Secondo le rigide regole della legge papale, il sacramento ricevuto dal neonato gli impone un’educazione cattolica. Trasferito da Bologna a Roma, il bambino sarà allevato secondo i precetti cristiani sotto la custodia di Papa Pio IX (Paolo Pierobon).

Nonostante le disperate richieste della sua famiglia per riaverlo indietro, il pontefice si oppone e Edgardo cresce nella fede cattolica. La battaglia dei coniugi Mortara (Barbara Ronchi e Fausto Russo Alesi) riceve un riscontro importante nella comunità ebraica e assume ben presto una dimensione politica.

Sullo sfondo di un’epoca in cui la Chiesa sta perdendo parte del suo potere e le truppe sabaude conquistano Roma, una famiglia sta lottando per ricongiungersi.

Rapito: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonista assoluto è Leonardo Maltese, nei panni del protagonista. Ad interpretare il Papa troviamo Paolo Pierobon. E ancora: Enea Sala, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Samuele Teneggi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Aurora Camatti, Paolo Calabresi, Bruno Cariello, Andrea Gherpelli, Walter Lippa, Alessandro Bandini, Leonardo Bianconi, Daniele Aldovrandi, Corrado Invernizzi, Michele De Paola, Fabrizio Contri, Giustiniano Alpi, Orfeo Orlando, Federica Fracassi, Giulia Quadrelli, Flavia Baiku, Tonino Tosto, Renato Sarti, Christian Mudu, Riccardo Bandiera. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Paolo Pierobon: Pio IX

Fausto Russo Alesi: Salomone Mortara

Barbara Ronchi: Marianna Padovani Mortara

Enea Sala: Edgardo bambino

Leonardo Maltese: Edgardo adolescente

Andrea Gherpelli: Angelo Padovani

Samuele Teneggi: Riccardo Mortara

Corrado Invernizzi: giudice Carbòni

Filippo Timi: cardinale Antonelli

Fabrizio Gifuni: PierGaetano Feletti

Aurora Camatti: Governante Anna Morisi

Alessandro Bandini: Padre Mariano

Paolo Calabresi: Sabatino Scazzocchio

Bruno Cariello: maresciallo Lucidi

Renato Sarti: rettore

Fabrizio Contri: avvocato Jussi

Federica Fracassi: signora anziana

Giustiniano Alpi: avvocato liberale

Walter Lippa: Angelo Moscati

Duilio Pizzocchi: Il droghiere

Leonardo Bianconi: brigadiere Agostini

Daniele Aldovrandi: Bonaiuto Sanguinetti

Michele De Paola: segretario del Monsignor Feletti

Christian Mudu: Elia

Giovanni Pulcinaro : Arnoldo Mortara da adulto

Riccardo Bandiera: Aronne

Orfeo Orlando: Rabbino Vita

Flavia Bakiu: madre di Simone

Giulia Quadrelli: signora giovane

Tonino Tosto: tagliacozzi

Stefano Minotti: Giulio Mortara da bambino

Samuele Srebernic: Augusto Mortara da bambino

Aljet Begeja: Arnoldo Mortara da bambino

Carlo Schiano Lomoriello: Ercole Mortara da bambino

Chiara Mazzoni: Erminia Mortara da bambina

Stella Mazzoni : Ernesta Mortara da bambina

Emma Bondioli: Imelda Mortara neonata

Streaming e tv

Dove vedere Rapito in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.