RaiDuo con Ale & Franz: il nuovo programma comico su Rai 2. Cast, ospiti, anticipazioni, quante puntate, streaming

RaiDuo con Ale & Franz è il nuovo programma comico di Rai 2 in tre puntate con Ale & Franz e tanti ospiti, per uno show divertente e innovativo. Alessandro Besentini e Francesco Villa e cioè Ale e Franz ripercorrono trent’anni di carriera all’insegna del sorriso in “Rai Duo”. Un’occasione per ritrovare tutti i loro più iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita e ovviamente anche i due personaggi che si ritrovano a dialogare sulla “panchina” che li ha resi celebri ed apprezzati dal grande pubblico. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni, cast e ospiti

Ale & Franz in RaiDuo riproporranno alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia della loro carriera, come i gangster e i due che dialogano sull’iconica panchina. A questi se ne affiancheranno altri, dando vita a nuovi spunti comici, come le due truccatrici che aspirano a diventare star del piccolo schermo e due simpatici neonati ancora nelle culle della nursery, ma già informatissimi sulla vita che li aspetterà.

Uno show molto comico, con molti ospiti pronti a entrare nel mondo di Ale e Franz divertendo e divertendosi anche a “mischiare” i ruoli. Tra loro, ci saranno Enzo Iachetti, Roberta Morise, Francesco Gabbani, Claudio “Greg” Gregori, Francesca Chillemi, Francesco Pannofino, Maurizio Casagrande, Checco della band “Modà, Francesca Fialdini, Max Tortora, Saverio Raimondo, Marco Masini. Un house band di grande rilievo guidata da Paolo Jannacci completa il tutto legando, in modo unico e “laterale”, i vari momenti comici.

“Questo Show è per noi il coronamento di trent’anni di carriera, e volevamo provare a creare un unico percorso durante la puntata”, dicono insieme Ale e Franz, e Franz aggiunge: “Lavorare con questo gruppo e tutte le maestranze è stata un’esperienza che mi ha arricchito, e siamo orgogliosi anche delle scelte delle ambientazioni e delle scenografie che siamo certi incuriosiranno moltissimo, tutti gli spettatori”. “Ci preme poi ringraziare – prosegue Ale – tutti gli artisti che hanno lavorato con noi giorno per giorno, da Paolo Jannacci alla nostra storica band che ci accompagna da anni, tutti gli autori ed ovviamente i tanti amici che ci sono venuti a trovare e sono veramente tanti”.

Le tre serate speciali nascono da un’idea di Alessandro Pozzoli e un grande contributo arriva dal visionario Gianpiero Solari che ha voluto indirizzare lo show verso nuove strade ancora poco battute, con tecnologia e linguaggio televisivo nuovo, ma arrivando allo spettatore con il calore e la vicinanza, come se si trovasse a seguire lo show di Ale e Franz da una poltrona di teatro.

RaiDuo: quante puntate

Quante puntate sono previste per RaiDuo con Ale & Franz? In tutto tre prime serate, in onda su Rai 2 dalle 21.20 lunedì 4, 11 e 18 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 dicembre 2023

Seconda puntata: 11 dicembre 2023

Terza puntata: 18 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere RaiDuo con Ale & Franz in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata per tre grandi prime serate dal 4 dicembre 2023. Anche disponibili in qualsiasi momento on demand su Rai Play.