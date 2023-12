RaiDuo con Ale & Franz: cast, ospiti, anticipazioni e streaming

RaiDuo con Ale & Franz è il nuovo programma comico di Rai 2 in tre puntate con Ale & Franz e tanti ospiti, per uno show divertente e innovativo. Alessandro Besentini e Francesco Villa e cioè Ale e Franz ripercorrono trent’anni di carriera all’insegna del sorriso in “Rai Duo”. Un’occasione per ritrovare tutti i loro più iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita e ovviamente anche i due personaggi che si ritrovano a dialogare sulla “panchina” che li ha resi celebri ed apprezzati dal grande pubblico. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti.

Anticipazioni, cast e ospiti

Terzo e ultimo appuntamento con Alessandro Besentini e Francesco Villa, meglio noti come Ale & Franz e il loro show RaiDuo. Ospiti della puntata: Francesca Fialdini, Max Tortora, Marco Masini e Saverio Raimondo. In questo spettacolo, Ale & Franz accompagnano gli spettatori in un viaggio surreale attraverso il loro trentennale percorso artistico, tra i loro più iconici personaggi, come i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente e commentano la loro vita, e ovviamente anche i due che dialogano sulla “panchina”. E poi nuovi spunti comici, come le due truccatrici che aspirano a diventare star del piccolo schermo e due neonati ancora nelle culle della nursery, ma già informatissimi sulla vita che li aspetterà. Un house band guidata da Paolo Jannacci lega con la musica i vari momenti comici.

RaiDuo: quante puntate

Quante puntate sono previste per RaiDuo con Ale & Franz? In tutto tre prime serate, in onda su Rai 2 dalle 21.20 lunedì 4, 11 e 18 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 4 dicembre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 11 dicembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 18 dicembre 2023 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere RaiDuo con Ale & Franz in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in prima serata per tre grandi prime serate dal 4 dicembre 2023. Anche disponibili in qualsiasi momento on demand su Rai Play.