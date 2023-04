Ragazzaccio: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Ragazzaccio è il film in onda questa sera, venerdì 14 aprile 2023, su Sky Cinema Uno in prima visione dalle 21.15. Si tratta di una pellicola diretta da Paolo Ruffini, con protagonisti Giuseppe Fiorello e Massimo Ghini. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Ragazzaccio.

Trama

La storia è quella di Mattia, un adolescente, insofferente alle regole. È uno di quelli che dalla classe vengono regolarmente sbattuti fuori, uno di quelli che certi adulti si limiterebbero a definire “come tutti gli altri”, uno di quelli che “è intelligente ma non si applica”. Mattia è arrabbiato. È arrabbiato con i suoi genitori e forse col mondo intero. Mattia è quello che comunemente si direbbe “un bullo”. Frequenta il liceo classico e nella sua mente l’incubo della bocciatura è più pesante dell’incubo del Covid-19, che pervade in Italia con l’esplosione di quella che di li a poco sarà riconosciuta come la pandemia più invasiva di tutti i tempi.

Nel silenzio ansiogeno della quarantena, Mattia passa le giornate chiuso nella sua stanza, tra una video lezione e uno scherzo di pessimo gusto con i suoi compagni. In questa situazione, però, Mattia scopre l’amore. E lo scopre attraverso l’unico modo di comunicare ai tempi del virus: i social network e DaD. Non solo l’amore che gli insegna Lucia, l’idealista e ribelle rappresentante d’istituto, ma anche l’amore per sé stessi e per la bellezza, che cerca di raccontare il suo professore di Letteratura. Infine l’amore per i suoi genitori: suo padre – uomo anaffettivo, infermiere impegnato sul fronte dell’emergenza – e sua madre – schiacciata tra l’ipocondria e la frustrazione di una convivenza forzata. È così che Mattia trova la voglia di riscattarsi, ma soprattutto impara che la cosa più contagiosa non è il virus, ma l’amore.

Ragazzaccio: il cast del film

Tanti gli attori noti nel cast di Ragazzaccio: Giuseppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna, Jenny De Nucci. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alessandro Bisegna: Mattia

Jenny De Nucci:

Beppe Fiorello:

Massimo Ghini:

Sabrina Impacciatore:

Maurizio Lops: Prof. Mascheroni

Streaming e tv

Dove vedere Ragazzaccio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.