Rachel: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, domenica 10 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Rachel, film del 2017 scritto e diretto da Roger Michell, con protagonista Rachel Weisz e Sam Claflin, tratto dal romanzo del 1951 Mia Cugina Rachele di Daphne du Maurier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il giovane Philip, cresciuto come un figlio da Ambrose, scopre di una sua grave malattia durante un suo viaggio in Italia. Raggiunta Firenze Philip scopre che Ambrose è morto e che Rachel, una cugina che aveva sposato da poco è già partita. Philip torna in Cornovaglia convinto che a causare la morte di Ambrose sia stata proprio Rachel ma poco tempo dopo la donna si presenta alla tenuta. Il ragazzo finisce per infatuarsi di Rachel tanto da assegnarle una parte della sua eredità per permetterle di vivere nel lusso. La donna accetta di buon grado i soldi ma rifiuta la proposta di fidanzamento accusandolo di essere pazzo. Philip cade malato a sua volta e con l’aiuto di Louise, da sempre innamorata di lui, cerca eventuali indizi per provare la sua colpevolezza ma non trova nulla. Uscito alla ricerca della donna la trova sulla scogliera morta, apparentemente a seguito di una caduta da cavallo. Sono passati diversi anni, Philip è ormai sposato con Louise e padre di due figli ma non riesce a togliersi dalla testa il ricordo di Rachel.

Rachel: il cast

Abbiamo visto la trama di Rachel, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rachel Weisz: Rachel Ashley

Sam Claflin: Philip

Iain Glen: Nick Kendall

Holliday Grainger: Louise Kendall

Andrew Knott: Joshua

Tim Barlow: Seecombe

Simon Russell Beale: Couch

Poppy Lee Friar: Mary Pascoe

Katherine Pearce: Belinda Pascoe

Tristram Davies: Wellington

Andrew Havill: Parson Pascoe

Vicki Pepperdine: Mrs. Pascoe

Bobby Scott Freeman: John

Harrie Hayes: Tess

Pierfrancesco Favino: Enrico Rainaldi

Streaming e tv

Dove vedere Rachel in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 10 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.