Sanremo, Marco Mengoni è il favorito per la vittoria finale: cosa dicono i bookmakers

In cima alla classifica dopo che tutti i cantanti in gara si sono esibiti: Marco Mengoni è il favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo secondo i bookmaker, che tengono bassa la quota associata al suo successo.

A dieci anni di distanza potrebbe tornare a trionfare nella kermesse dell’Ariston, anche se per il momento la sua leadership con “Due Vite” dipende esclusivamente dal giudizio della sala stampa, mentre per arrivare alla consacrazione definitiva dovrà superare lo scoglio della giuria demoscopica e del televoto.

Il bookmaker Betclic paga 1.55 volte la posta la sua vittoria, stessa quota di Snai. Nella seconda serata hanno brillato anche Colapesce e Dimartino, secondi in classifica e anche nei pronostici. Secondo Betclic, il duo siciliano è quotato a 7.50.

Chi ha deluso le aspettative è stata invece Giorgia, ci si aspettava una canzone più adatta alla sua voce dirompente: la quota a lei associata è salita, Betclic e Snai in questo momento pagano 15 volte la posta scommessa in caso di vittoria.

Come conseguenza di tutto ciò la possibilità che a vincere la 73esima edizione del Festival della canzone italiana sia un uomo è più bassa (1.45 contro 4.50) rispetto all’altro sesso.

I bookmaker si divertono anche a quotare chi arriverà ultimo: in questo momento il più accreditato a finire in fondo alla classifica è Sethu, quotato 1.85 da Betclic.

Infine, se Gianluca Grignani rimane il favorito per la conquista per il premio dedicato a Mia Martini – assegnato esclusivamente secondo il giudizio di qualità di giornalisti e critici musicali – aumentano in questo senso le chance di Colapesce e Dimartino.