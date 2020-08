Quello che non so di lei: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Quello che non so di lei, film del 2017 (titolo originale: D’après une histoire vraie) diretto da Roman Polański, con protagoniste Eva Green e Emmanuelle Seigner, basato sul romanzo “Da una storia vera” (Delphine de Vigan). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Delphine è una scrittrice che ha raggiunto il successo con il suo primo romanzo, incentrato sulla figura di sua madre. La donna tuttavia inizia a ricevere delle lettere anonime che l’accusano di aver esposto pubblicamente la propria famiglia. Colpita dal “blocco dello scrittore”, Delphine incontra ed inizia una relazione con la misteriosa Lei, una giovane donna seducente e spontanea che sembra conoscere Delphine meglio di chiunque altro. Il film si muove costantemente sul filo del rasoio del rapporto tra finzione e realtà: chi è veramente Elle? Quello che Delphine le attribuisce è realmente accaduto?

Trailer

Di seguito il trailer del film in onda oggi su Rai 3:

Quello che non so di lei: il cast

Abbiamo visto la trama di Quello che non so di lei, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Emmanuelle Seigner: Delphine Dayrieux

Eva Green: Lei

Vincent Pérez: François

Dominique Pinon: Raymond

Camille Chamoux: Oriane

Doppiatori

Di chi sono le voci dei vari attori? Di seguito i doppiatori del film:

Emanuela Rossi: Delphine Dayrieux

Domitilla D’Amico: Lei

Francesco Prando: François

Carlo Valli: Raymond

Francesca Fiorentini: Oriane

Curiosità

Il film Quello che non so di lei è stato presentato in anteprima, fuori concorso, al Festival di Cannes 2017. È stato distribuito in Francia dal 1 novembre 2017, mentre nelle sale italiane è stato distribuito dal 1 marzo 2018 dove ha incassato 492 mila euro. Il film ha una durata di 110 minuti ed è vietato agli under 13. Chi è Roman Polański? Roman Polański, nato Rajmund Roman Thierry Polański (Parigi, 18 agosto 1933), è un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico polacco naturalizzato francese. Nel 2003 ha vinto il premio Oscar come miglior regista per il film Il pianista.

Streaming e tv

Dove vedere il film Quello che non so di lei in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. È possibile trovare in film in streaming anche su TIMVision a noleggio e/o acquisto su Chili, Rakuten Tv, Google Play/You Tube.

