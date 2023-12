Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 dicembre 2023

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri analizza le dinamiche dell’assassinio di Giulia Cecchettin, per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta. In carcere, il giovane ha confessato l’omicidio perché “Giulia doveva essere solo mia…” ha detto agli inquirenti. Ma rimangono ancora molti i dubbi sulla dinamica e sulla premeditazione.

Al centro della puntata anche la vicenda di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini. A quasi due mesi dall’omicidio, spunta una telecamera che ha ripreso un’ombra dirigersi verso dei cassonetti della spazzatura poco dopo l’omicidio. Si tratta del killer? Confermati inoltre, gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.