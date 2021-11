Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 5 novembre 2021

Questa sera, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sul duplice omicidio di Ercolano, accaduto nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorso, quando due ragazzi, Tullio e Giuseppe, di 26 e 27 anni sono stati uccisi con dei colpi di arma da fuoco. Vincenzo Palumbo, il 53enne accusato del doppio omicidio, dopo l’udienza preliminare resta in carcere. Il camionista avrebbe sparato perché convinto che i due fossero dei ladri.

Secondo il racconto di uno zio invece si trovavano lì per caso, avevano sbagliato strada mentre stavano raggiungendo degli amici. A seguire il caso di la bambina scomparsa il 1° settembre 2004. Le ricerche non si fermano e intanto il legale di Piera Maggio, la mamma della bambina, chiede di indagare su un certo Giuseppe…

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 5 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.