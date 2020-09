Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2020

Questa sera, venerdì 25 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di stasera si parlerà del caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Il 30 settembre è attesa la nuova sentenza. L’avvocato della famiglia Ciontoli ha chiesto l’assoluzione per Martina, Federico, Maria e di ripristinare la condanna a cinque anni di reclusione per Antonio. Alla scorsa udienza, il procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto 14 anni di reclusione per tutti. Al centro della puntata anche la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre, a partire dai testimoni presenti che non sembrano aver rivelato tutti i dettagli dell’accaduto. Abbiamo visto i temi di cui si parlerà stasera a Quarto Grado, ma quali saranno gli ospiti? Prenderanno parte alla puntata di oggi, 25 settembre 2020, diversi ospiti ed esperti che tratteranno i vari temi della puntata.

Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

