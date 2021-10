Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 ottobre 2021

Questa sera, venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda di Dora Lagreca, la trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa, la notte tra l’8 e il 9 ottobre scorso. Gli inquirenti stanno cercando di capire come sia morta: è stato un suicidio o è stata spinta a compiere quel gesto? Il fidanzato, Antonio Capasso, è indagato proprio per istigazione al suicidio e intanto dalle indagini sui messaggi emerge un amore conflittuale e pieno di gelosia.

Al centro del programma anche la vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica.

Le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di quest’ultima che però aveva una relazione anche con la sorella, Mirto Milani, sono state arrestati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le indagini sono concentrate sul movente che i tre indagati potrebbero aver avuto per eliminare la donna. Ma altri dubbi permangono: gli strani comportamenti delle due figlie sono sintomo di un malessere psicologico oppure rappresentano una strategia difensiva?

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 22 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.