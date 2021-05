Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 maggio 2021

Questa sera, venerdì 21 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Denise Pipitone, la bambina sparita dall’androne di casa all’età di quattro anni, il primo settembre 2004, a Mazara del Vallo. Tanti i dubbi e moltissime le ombre su quella tragica mattina. Chi sono le ultime persone che hanno incrociato la bambina? Le ricerche non si sono mai fermate e segnalazioni inedite aprono nuove piste. La speranza, per la famiglia di Denise, è quella di non aver perso troppo tempo, e inutilmente, in tutti questi anni.

Al centro della puntata anche il caso di Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale – che sarebbe avvenuta nella casa di famiglia del ragazzo, in Sardegna, nel luglio 2019 -, insieme a tre amici, da una ragazza italo-norvegese di 19 anni. Un giallo nel giallo, perché le testimonianze dei quattro giovani hanno punti in comune, ma anche contraddizioni. Oltre ad andare nel senso opposto, rispetto al racconto della ragazza. Una vicenda intricata, torbida e delicata.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 21 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.