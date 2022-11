Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 novembre 2022

Questa sera, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Gli inquirenti stanno cercando possibili tracce sull’automobile dell’ex postina e intanto emergono nuovi video sui suoi ultimi spostamenti. E spunta un altro giallo: un pentolino abbandonato sui fornelli. Al centro della puntata, anche la vicenda di Benno Neumair, il trentunenne di Bolzano accusato di aver ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, il 4 gennaio 2021. Il ragazzo che ha già confessato il duplice delitto rischia fino all’ergastolo. Sono giorni decisivi in attesa della sentenza dei giudici: il racconto della sua ultima difesa.

E non mancheranno tutti gli aggiornamenti riguardanti Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021. La notizia dell’arresto dell’uomo, che si era rifugiato in Pakistan insieme alla moglie dopo la scomparsa della figlia, è stata data in esclusiva da “Quarto Grado” martedì scorso. Shabbar, che insieme alla madre di Saman è indagato per la morte della ragazza, è stato arrestato con l’accusa di frode ad un connazionale di 20 mila dollari ma la polizia pakistana avrebbe anche deciso di accogliere la Red Notice, ovvero la richiesta di arresto internazionale emanata dall’Interpol.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 18 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.