Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 marzo 2023

Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. I dubbi di questo giallo permangono: davvero ha compito un gesto così estremo, togliendosi la vita? E allora perché l’avvocato del marito continua a puntare il dito contro Claudio Sterpin, il suo amico speciale?

Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Dal pakistan il padre della ragazza, Shabbar, continua a giurare che quello trovato non è il cadavere della figlia. Ma intanto, è spuntata un’intercettazione in cui l’uomo avrebbe detto “Mi ha disonorato”.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 10 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.