Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 31 agosto 2020

Questa sera, lunedì 31 agosto 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 31 agosto 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nella prima puntata della nuova stagione di “Quarta Repubblica”, in onda oggi, il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci commenteranno gli argomenti di più stretta attualità. Tra le novità di quest’anno la partecipazione di Gene Gnocchi che, nel corso delle puntate, commenterà ironicamente i temi affrontati e il sentimento del mondo social. Durante la puntata si parlerà di tanti argomenti: dalle incognite sull’imminente riapertura della scuola alla nuova ondata di contagi del Covid-19, dalle possibili ripercussioni sul Governo con il referendum sul taglio dei parlamentari all’autunno caldo sul fronte immigrazione. Spazio anche a un’inchiesta sulla presenza di pregiudicati e di foreign fighters tra i migranti che stanno sbarcando in Italia, a un reportage dalla Svezia dove le scuole sono rimaste aperte e chi indossa le mascherine è guardato con sospetto e alle testimonianze del fratello e dei colleghi del ristoratore che si è suicidato a Firenze.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 31 agosto 2020? Tra gli ospiti della puntata di oggi, 31 agosto 2020: i deputati Simone Baldelli (Forza Italia) e Luciano Nobili (Italia Viva), l’europarlamentare Ignazio Corrao (M5S), l’infettivologo Matteo Bassetti, Mario Giordano, i giornalisti Giampiero Mughini, Alessandro Sallusti, Daniele Capezzone, Maria Giovanna Maglie e il direttore d’orchestra Beatrice Venezi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 31 agosto 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Diaco negativo al tampone dopo la sospensione di Io e te: “Non so quando torneremo” Chi è Mirella Casale, la storia vera che ha ispirato il film La classe degli asini La classe degli asini: trama, cast e streaming del film