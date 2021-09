Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 settembre 2021

Questa sera, lunedì 27 settembre 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 settembre 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro della puntata, il dibattito sulla certificazione verde, le assoluzioni in appello al processo sulla presunta trattativa Stato Mafia e il rincaro delle bollette per famiglie e imprese. Nel corso della puntata, spazio anche a un reportage dal Texas, il cui governatore ha vietato di imporre sia l’obbligo vaccinale sia il green pass, e un altro dalla Francia, dove si sta studiando come attenuare le limitazioni anti-Covid, attualmente già meno severe di quelle italiane. E ancora, un viaggio nei quartieri delle nostre città assediati da povertà e microcriminalità, la denuncia di chi non riesce ancora a incontrare i propri parenti anziani ricoverati nelle Rsa e quella dei titolari degli impianti di risalita in montagna che protestano per non aver neanche un euro di ristori.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti di Quarta Repubblica in onda oggi, 27 settembre 2021? Tra gli ospiti della puntata, in studio e in collegamento, che parteciperanno al dibattito: il filosofo Massimo Cacciari, la deputata del Partito Democratico Beatrice Lorenzin, l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Ignazio Corrao, i giornalisti Alessandro Sallusti, Marco Lillo, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Daniela Preziosi, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, l’imprenditore Guido Crosetto, suor Anna Monia Alfieri e il direttore di TPI, Giulio Gambino. Non mancheranno poi i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 27 settembre 2021, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.