Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 maggio 2023

Questa sera, lunedì 22 maggio 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 maggio 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la tragedia dell’alluvione in Emilia Romagna con i collegamenti dei nostri inviati dai luoghi più colpiti. Nel corso della serata, un’intervista al ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, sul recente G7 di Hiroshima e sui nuovi scenari della guerra ucraina. Inoltre, torna il capitolo dedicato alla giustizia con il focus sul processo “trattativa Stato-mafia” e la presenza dell’ex pm Antonio Ingroia. Infine, con cifre e approfondimenti Quarta Repubblica continua ad occuparsi delle direttive green imposte dall’Unione europea e nelle nostre città. Parteciperanno al dibattito i politici Paola De Micheli del Pd, Angelo Bonelli, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il geologo Massimiliano Fazzini e i giornalisti Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Erasmo D’Angelis, Andrea Ruggieri e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 22 maggio 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.