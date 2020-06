Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 giugno 2020

Torna questa sera, lunedì 22 giugno 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 giugno, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il viceministro all’Economia Antonio Misiani, il Presidente e CEO di Christian Dior Couture Pietro Beccari e Matteo Marzotto saranno tra gli ospiti di Nicola Porro oggi, lunedì 22 giugno, a “Quarta Repubblica” – in prima serata su Rete 4 – che dedicherà un’ampia pagina alla grave crisi economica che si trovano ad affrontare famiglie e imprese italiane. Nel corso della serata, anche un dibattito sugli scontri interni al Movimento 5 Stelle, un approfondimento sulle modifiche annunciate ai Decreti Sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e sugli ostacoli burocratici che, quotidianamente, cittadini e professionisti devono fronteggiare.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 22 giugno? Tra gli ospiti della serata, i senatori Valeria Fedeli (Pd) e Mario Michele Giarrusso (Gruppo Misto), il costituzionalista Alfonso Celotto, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Franco Bechis, Gaetano Pedullà e Daniele Capezzone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

