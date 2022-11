Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 21 novembre 2022

Questa sera, lunedì 21 novembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 21 novembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Le misure del governo Meloni per famiglie e imprese saranno al centro del nuovo appuntamento di questa sera. Nel corso della puntata, anche un’inchiesta sul business dell’immigrazione, con un’intervista esclusiva a un trafficante tunisino di esseri umani e un approfondimento sulla vicenda delle presunte irregolarità delle coop per l’accoglienza gestite da moglie e suocera del neodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro. Una pagina, con servizi, cifre e testimonianze, sarà dedicata all’applicazione delle norme su sequestri, confische e interdittive Antimafia.

Tra gli ospiti di Quarta Repubblica di oggi: la presidente dei senatori del PD Simona Malpezzi, i deputati Simonetta Matone della Lega e Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, l’esperta di lavoro autonomo e presidente Colap Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Alessandro Barbano, Daniele Capezzone e Hoara Borselli. Non mancheranno le opinioni di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 21 novembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.