Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 gennaio 2025

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 gennaio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’Inauguration Day con il giuramento del neopresidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. “Quarta Repubblica” seguirà l’evento con dirette da Washington, approfondimenti sul rito del giuramento e servizi che racconteranno la nuova era Trump. Poi, spazio al tema sicurezza in Italia, dalle proteste nelle piazze contro la polizia agli ultimi sviluppi del caso Ramy. Infine, si ritornerà negli Usa con un focus sugli incendi che stanno devastando Los Angeles. Parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Giorgio Dell’Arti, Edward Luttwak, Annalisa Chirico, Hoara Borselli, Vittorio Sgarbi, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone, Riccardo Magi, Fausto Biloslavo e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.