Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 dicembre 2024

Questa sera, lunedì 2 dicembre 2024, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 dicembre 2024, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nicola Porro intervisterà e si troverà faccia a faccia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei si affronteranno diversi argomenti e si toccheranno più punti cruciali e di interesse per tutti. Tra gli argomenti trattati stasera anche lo scontro politico dopo lo sciopero generale di venerdì 29 novembre. Matteo Salvini, infatti, ha firmato la precettazione e ha ridotto le ore dell’agitazione da 8 a 4. Tra non poche polemiche. Infine, a Quarta Repubblica i telespettatori potranno fare un viaggio nelle periferie italiane dopo il caso Corvetto. Come sempre, insieme a Nicola Porro ci saranno tantissimi giornalisti ed esperti in studio, che parteciperanno al dibattito. Tra di loro: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Paolo Del Debbio, Lorenzo Pacini, Fausto Biloslavo, Hoara Borselli e Marco Bassani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.