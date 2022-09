Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 settembre 2022

Questa sera, lunedì 12 settembre 2022, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 settembre 2022, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nel pieno della campagna elettorale, Nicola Porro intervisterà questa sera il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. In diretta ci si collegherà con Londra per seguire l’addio alla Regina Elisabetta II. Si parlerà ancora del caso Ruberti: tra gli intervistati anche Oliver Stone, che si trovava a Venezia per presentare il suo documentario Nuclear. Si continuerà a parlare delle origini e le cause dell’astensionismo e ci sarà un reportage dai quartieri più poveri di Napoli, dove molti percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Tra gli altri ospiti di stasera: il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi, il segretario del Partito comunista Marco Rizzo, candidato di Italia sovrana e popolare; il giurista candidato con Fratelli d’Italia Carlo Nordio, il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli e il consulente del settore energetico Antonio Rizzo. Anche questa sera ci saranno le incursioni in diretta di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 12 settembre 2022, alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.