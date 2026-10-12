Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 ottobre 2026

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 ottobre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro dell’appuntamento con “Quarta Repubblica” un’analisi sui legami politici e immobiliari del PD. A seguire, focus sull’ondata di proteste studentesche che dopo aver invaso le piazze francesi potrebbe arrivare anche in Italia. Infine, con il commento dell’avvocato Giada Bocellari, spazio agli aggiornamenti sul caso Garlasco con audio e testimonianze inedite. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Paola De Micheli, Paolo Cento, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Camillo Langone, Ginevra Leganza, Stefano Zurlo e Matteo Fabbri.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.