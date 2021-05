Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 maggio 2021

Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 maggio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset. Nel corso della serata, tra i temi che verranno affrontati: il caso della “Loggia Ungheria” che ha provocato spaccature all’interno della Procura di Milano e del Consiglio Superiore della Magistratura, con il parere del giurista Carlo Nordio, le divisioni e proteste sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia e le polemiche sul politicamente corretto. E ancora, un “faccia a faccia” tra Nicola Porro e Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 10 maggio 2021? Tra gli ospiti della puntata anche: il deputato Alessandro Cattaneo (FI), Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti; Daniele Capezzone, Giulia Merlo, Anselma Dall’Olio, Guido Crosetto, Moni Ovadia e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, nel corso della serata, gli interventi di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 10 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.