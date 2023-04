Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 aprile 2023

Questa sera, lunedì 10 aprile 2023, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 aprile 2023, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata le direttive green dell’Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale. A seguire, un focus sul Pnrr: tutti i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Inoltre, si torna a parlare del tema immigrazione con il caso Soumahoro e la chiusura delle indagini sulle cooperative di famiglia che ha interessato la moglie e la suocera del deputato. E ancora, la vicenda del runner ucciso dall’orso in Trentino: è giusto abbatterlo? Tra gli ospiti: Alessia Morani, Andrea Ruggieri, Tommaso Labate, Emiliana Alessandrucci, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alessandro Rico, Luigi Scordamaglia di Filiera Italia, Francesco Giubilei e Daniele Capezzone. Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 10 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.