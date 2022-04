Quarta Repubblica oggi non va in onda: perché, motivo | Rete 4 18 aprile 2022

Perché Quarta Repubblica non va in onda oggi – lunedì 18 aprile 2022 (Pasquetta) – su Rete 4? Il programma condotto da Nicola Porro e in onda ogni lunedì in prima serata su Rete 4 oggi non viene trasmesso. Al suo posto un altro talk, Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Uno stop dettato probabilmente dal fatto che oggi è Pasquetta, un giorno festivo, e quindi la trasmissione ha preso giustamente una pausa. Quarta Repubblica tornerà regolarmente in onda il prossimo lunedì. Controcorrente inoltre va in onda anche mercoledì sera, sempre ovviamente su Rete 4. Doppio appuntamento settimanale dunque in questi giorni post-pasquali per il contenitore della Gentili.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Quarta Repubblica non va in onda oggi, 18 aprile 2022, su Rete 4. Sarà possibile seguirlo comunque ogni lunedì, al tasto 4 del telecomando, anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.