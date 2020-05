Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio

Stefano De Martino lo scorso autunno ha riscosso un grande successo alla guida del programma Stasera tutto è possibile. Un buon riscontro di pubblico che permetterà al giovane conduttore di lanciarsi ancor di più nel mondo dello spettacolo con altri programmi nel prossimo futuro. Ma quanto guadagna il marito di Belen Rodriguez e conduttore tv, Stefano De Martino?

Non è ancora nota la cifra presa del conduttore per il programma di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Secondo quanto riferito dal settimanale Spy Magazine, sappiamo però che la scorsa estate Stefano De Martino avrebbe guadagnato intorno ai 15 mila euro a serata per fare il dj in vari locali notturni. Una bella cifra ma ben lontana per esempio da quella che prenderebbe un altro dj in voga negli ultimi tempi: Gianluca Vacchi. L’inarrestabile imprenditore bolognese guadagnerebbe a serata circa 50 mila euro.

Stabilire con esattezza uno stipendio per Stefano De Martino non è possibile dato che, come tutti gli artisti del mondo della tv e non solo, viene retribuito a progetto. Ogni programma, ospitata o pubblicità viene retribuita in seguito a una trattativa con la sua agenzia.

Prima di fare il suo debutto da conduttore, Stefano De Martino (classe ’89) ha avuto una carriera da ballerino. Nel 2007 riesce ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie a cui ha l’opportunità di entrare in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa come concorrente alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 venendo eliminato in semifinale e classificandosi primo tra i ballerini. Vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii. Dal 2010 è di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, questa volta in qualità di ballerino professionista. Nel frattempo lavora come insegnante di danza e coreografo. Nel 2015 poi Stefano De Martino diventa supporter e conduttore del daytime di Amici di Maria De Filippi. La svolta verso una carriera da conduttore.

