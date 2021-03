Quanto guadagna Naomi Campbell: stipendio e patrimonio

Quando guadagna (stipendio) Naomi Campbell? È la domanda che molti spettatori e curiosi si pongono in occasione della serata inaugurale del Festival (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda dal 2 al 6 marzo su Rai 1, a cui però la top model – dopo un iniziale ok – non prenderà parte. I compensi dei partecipanti non sono stati resi noti, ma, secondo indiscrezioni, sia Fiorello che Ibrahimovic prenderanno 50mila euro a puntata, mentre ad esempio Elodie, anche lei co-conduttrice per una sera, avrà un compenso di 25mila euro. Il cachet che Naomi Campbell avrebbe percepito per la sua partecipazione al Festival non è mai stato reso noto. Si vociferava però che sarebbe stato a metà tra quello di Fiorello e Ibra e quello di Elodie.

Stipendio

Ma quanto guadagna Naomi Campbell? Secondo il sito Celebrity Net Worth, la modella ha un patrimonio di 80 milioni di dollari. Tra le modelle di maggior fama, tra gli anni Ottanta e Novanta è stata una delle top model più richieste e pagate dalle case di moda di tutto il mondo. Naomi Campbell, infatti, ha sfilato per importati liason, tra cui Valentino, Versace, Fendi, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Christian Dior, Ralph Lauren, Chanel, Prada, Rocco Barocco, Roberto Cavalli, Christian Dior ed è stata anche testimonial di diversi prodotti delle aziende precedentemente citate. Inoltre, ha partecipato a numerosi lungometraggi, preso parte a diversi videoclip di importanti star della musica e inciso anche un album.

Non solo, la Venera Nera ha anche 10 milioni di follower su Instagram, il che la rende inevitabilmente una influencer. Tra le sue proprietà, inoltre, spicca anche la residenza Goldeneye, la tenuta giamaicana dove Ian Fleming scrisse i libri che vedevano protagonista James Bond.

