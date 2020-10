Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci: lo stipendio da capogiro al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci, il cachet al Gf Vip

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020? Secondo le indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport, il cachet della ex signora Briatore dovrebbe viaggiare sui 20 mila euro a settimana. Uno stipendio decisamente importante. Senza considerare che, in caso di eliminazione, la Gregoraci – come anche gli altri concorrenti – incassano circa 8mila euro a puntata come ospiti.

Leggi anche: La vita “sacrificata” di Elisabetta Gregoraci (di Selvaggia Lucarelli)

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 12 ottobre: Io ti cercherò, Chiara Ferragni Unposted, Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato? Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la nona puntata, i nominati