Quando va in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6: data finale di stagione

Quando va in onda l’ultima puntata (finale di stagione) di Che Dio ci aiuti 6, la serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela? La domanda se la stanno ponendo in tanti. La risposta è l’11 marzo 2021. Non il 4 dunque. Perché? Semplice, per dare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2021. Per scoprire come finirà questa sesta stagione della fortunata fiction bisognerà quindi attendere un pochino di più del solito. Volete avere qualche anticipazione? Eccole:

La trama della decima e ultima puntata rivela che suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante questo, però, non saprà se dirla a Erasmo oppure mantenere ulteriormente il riserbo. Intanto Nico si dedicherà ai preparativi per il suo atteso matrimonio con Ginevra: a dargli una mano in questa fase sarà la sua ex fidanzata Monica. Suor Angela comincerà poi a nutrire dei seri sospetti sul conto di Erasmo e in convento arriverà Can Yaman. La star turca, che sta conquistando il pubblico di Canale 5 con la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, si affaccerà per la prima volta nel mondo di suor Angela e vestirà i panni di un barista, che potrebbe arrivare a far perdere la testa ad Azzurra…

