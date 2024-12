Prima della Scala 2024: a che ora inizia l’opera su Rai 1. Orario e durata de La forza del destino

A che ora inizia (orario) la Prima della Scala 2024, in programma oggi, 7 dicembre, con diretta su Rai 1? L’orario di inizio de La forza del destino di Verdi, che inaugura la stagione della Scala di Milano, è le 17.45. Inizio dello spettacolo alle 18. Una lunga diretta di oltre tre ore per vivere le emozioni dell’opera e portare la grande musica nelle case di tutti gli italiani.

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio 3 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli. Oltre a trasmettere l’opera, con grande attenzione per la ripresa audio e video curata dal Centro di Produzione TV di Milano, come di consueto la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo più atteso della Stagione. Su Rai 1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Anche su Rai 4K al canale 210 di Tivùsat e sul 101 del digitale terrestre per le tv connesse a internet.

Anche quest’anno la trasmissione dell’opera sarà corredata dall’audiodescrizione in diretta, grazie alla quale anche le persone cieche e ipovedenti potranno avvalersi di tutte quelle informazioni visive non trasmesse verbalmente – costumi, aspetto e mimica dei personaggi, azioni non parlate, location, scenografia e luci –, tale accessibilità sarà estesa anche a tutto ciò che accadrà intorno allo spettacolo e verrà trasmesso in TV prima dell’inizio e durante l’intervallo.

Cambio di programmazione su Rai 1

Appuntamento in tv su Rai 1 oggi, 7 dicembre 2024, in diretta con La prima della Scala 2024 con collegamento dalle 17.45 con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. Lo spettacolo inizierà alle 18. Durante l’intervallo, intorno alle ore 21, spazio a una breve edizione di dieci minuti del Tg1. Poi la parte conclusiva de La forza del destino che terminerà intorno alle e22. La durata complessiva dell’opera è quindi di circa quattro ore. Alle 22 spazio poi al film Cyrano. Oggi dunque salta l’appuntamento con Ballando con le stelle, che tornerà sabato prossimo.