Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 18 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 18 ottobre 2021 alle 21.20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Ogni anno nel mondo vengono prodotte 24,3 miliardi di scarpe, 66 milioni di paia al giorno. Ma come mai allora i grandi marchi della moda fatturano miliardi, mentre i piccoli arrancano? I più importanti distretti europei della lavorazione della pelle sono in Italia, che impatto hanno sull’ambiente? E le certificazioni che dovrebbero garantire il rispetto delle regole nell’intera filiera di produzione, garantiscono davvero? Qual è il vero costo delle nostre scarpe? Se ne parlerà nella puntata di oggi di Presadiretta, dal titolo “Il sassolino nella scarpa”, di Riccardo Iacona con Giulia Bosetti, Eleonora Tundo, Alessandro Marcelli, Lorenzo Calanchi.

Per cominciare serve la pelle e l’industria conciaria italiana è leader mondiale nel settore, copre il 65% della produzione dell’Unione Europea ed il 23% di quella mondiale. I più grandi distretti delle pelli d’Europa sono in Toscana ed in Veneto, ma l’industria conciaria ha bisogno di utilizzare centinaia di prodotti chimici nelle varie fasi della lavorazione e il loro smaltimento è una fase molto delicata. Presa Diretta ha seguito le indagini della magistratura, le denunce dei Comitati locali e delle Organizzazioni internazionali: sversamenti di reflui contaminati nei corsi d’acqua, fanghi tossici sotterrati, utilizzo di acidi molto potenti di origine sintetica come i Pfas, infiltrazioni della criminalità organizzata, fragilità del sistema di monitoraggio pubblico e conflitti d’interesse. Storie, denunce, testimonianze esclusive degli insider che raccontano l’impatto ambientale e i rischi per la salute dei cittadini.

L’Italia è il primo produttore di scarpe in Europa: 4.100 aziende, 72mila addetti, un fatturato che nel 2019 prima del Covid, valeva 14 miliardi e 300 milioni di euro. Un mercato che durante la pandemia ha subito una contrazione, ma a pagare sono stati soprattutto i piccoli artigiani e i produttori che lavoravano per il mercato del lusso. Perché? Come funzionano la complessa filiera delle scarpe e il sistema di appalti e subappalti? Presa Diretta è stata in Albania, dove migliaia di operaie cuciono alcune delle scarpe italiane più famose del mondo, senza diritti e con stipendi da fame. Chi controlla la sostenibilità della catena di produzione della moda? Come funziona il sistema delle certificazioni? Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.