Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 7 settembre 2020

Questa sera, 7 settembre 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La popolare trasmissione è tornata con otto nuove puntate, con servizi, inchieste ed approfondimenti. La terza puntata di stasera sarà dedicata allo smart working e alla riduzione dell’orario di lavoro. Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera, 7 settembre? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Durante la puntata di Stasera di Presa Diretta vedremo un viaggio tra le storie e le aziende, italiane e non, che hanno scelto la settimana corta o la giornata corta, dove i lavoratori lavorano di meno, a parità di stipendio, e producono di più. Lavorare meno per lavorare meglio e per lavorare tutti è dunque possibile. E poi lo smart working che, tra pregi e difetti, è stata una risposta necessaria per affrontare l’emergenza sanitaria. Milioni di lavoratori si sono ritrovati a fare da casa quello che prima facevano in ufficio. PresaDiretta racconta poi quanto pesino la lentezza della connessione e l’assenza della banda larga in tante zone d’Italia. Il via libera alla rete unica riuscirà a colmare questo gap strutturale, non più sostenibile?

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di oggi di Presa Diretta? Riccardo Iacona racconterà i vari temi della puntata con Giorgio Maran, esperto di nuovi modelli di lavoro, Marco Bentivogli che ha scritto un libro sullo smart working, Fabiana Dadone,ministra per la Pubblica Amministrazione, Maurizio Landini segretario della Cgil e Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Appuntamento a questa sera, 7 settembre 2020, su Rai 3 con la terza puntata della nuova edizione di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, a partire dalle 21,20.

Potrebbero interessarti Caduta libera: oggi torna il game show di Gerry Scotti, le novità Ritorno al Marigold Hotel: la trama del film Daydreamer – Le ali del sogno, dove vedere la soap opera in tv e in streaming