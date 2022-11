Premonitions: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Premonitions (Solace), film del 2015 diretto da Afonso Poyart, con protagonisti Anthony Hopkins e Colin Farrell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo psichiatra John Clancy, capace di prevedere il futuro, collabora con gli agenti Joe Merriweather e Katherine Cowles, dell’FBI per catturare un serial killer, che in seguito si apprende essere legato a John. L’assassino, apparentemente dotato di una simile capacità di precognizione, uccide persone affette da malattie terminali destinate alla morte, senza provocare alcun dolore, in una sorta di eutanasia preventiva. In una di queste indagini, John prevede il ritrovamento di alcune prove atte a trovare un probabile sospettato che, una volta trovato, spara a Joe e poi scappa. John parte all’inseguimento del sospettato con l’agente Merriweather, che viene ferito, ma l’uomo si rivela essere solo un mitomane. Dopo questo episodio John capirà che il serial killer aveva organizzato tutto per cercare di uccidere Joe, che in effetti era anche lui affetto da un tumore al quarto stadio. Inoltre prevede la morte violenta dell’agente Katherine Cowles, ma nasconde l’informazione alla donna. Alla fine sarà proprio il criminale a palesarsi a lui, un certo Charles Ambrose. L’uomo farà tutto il possibile per catturarlo. Charles e John si incontrano su un treno della metropolitana. Charles gli dice che ucciderà l’agente Cowles a meno che lui non lo uccida, dato che anch’egli sta morendo e ha bisogno che John prenda il suo posto. Nel momento in cui Katherine interviene all’interno del vagone per catturare il serial killer, Charles spara a lei e John spara a Charles, ma solo quest’ultimo muore. Alla fine si scopre che anche lo stesso John aveva praticato l’eutanasia alla figlia Emma che era morta anni prima di leucemia.

Premonitions: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Premonitions, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anthony Hopkins: dottor John Clancy

Colin Farrell: Charles Ambrose

Jeffrey Dean Morgan: agente Joe Merriweather

Abbie Cornish: agente Katherine Cowles

Jordan Woods-Robinson: Jeffrey Oldfield

Marley Shelton: Laura Merriwether

Xander Berkeley: Ellis

Janine Turner: Elizabeth Clancy

Kenny Johnson: David Raymond

Jose Pablo Cantillo: Sawyer

Matt Gerald: Sloman

Sharon Lawrence: Eleanor Muff

Joshua Close: Linus Harpe

Luisa Morales: Victoria Raymond

Adam Boyer: capitano squadra Swat

Streaming e tv

Dove vedere Premonitions in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.