Porta a Porta, speciale guerra in Ucraina: anticipazioni e ospiti di Bruno Vespa su Rai 1

Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 va in onda uno speciale in diretta di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa, per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, che va avanti ormai da circa due settimane, da quando la Russia di Putin ha deciso di invadere il Paese. Uno speciale in collaborazione con il Tg1 per seguire l’evolversi di questa drammatica situazione. Collegamenti con gli inviati dal fronte e dai confini e le drammatiche storie di donne e di bambini in fuga. In studio e in collegamento analisti, direttori di giornali, protagonisti della politica e dell’economia. Quali le prospettive future per il conflitto? Ci sono spiragli per la pace?

Una guerra che porta con sé numerose ricadute anche per gli altri Paesi. In primis la crisi energetica, specie per chi come l’Italia importa oltre il 40% del proprio fabbisogno di gas. E poi l’emergenza umanitaria, con milioni di ucraini che stanno lasciando la propria terra e dovranno essere accolti negli altri Paesi europei. Di questo e di molto altro si parlerà nello speciale con Bruno Vespa in diretta su Rai 1 oggi – 9 marzo 2022 – dalle ore 21.25. Non va in onda dunque il previsto film 18 regali.

Streaming e tv

Dove vedere Porta a Porta – Speciale guerra in Ucraina in diretta tv e live streaming? La puntata, come detto, va in onda stasera – 9 marzo 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 in HD del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.