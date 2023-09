Pompei: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 10 settembre 2023, su Rai 2 va in onda Pompei, film del 2014 diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Kit Harington, Emily Browning, Kiefer Sutherland e Jared Harris. Il film ripercorre l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che distrusse la cittadina campana ai tempi dell’Impero romano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Nel 62 d.C. in Britannia, una tribù di cavalieri celtici viene brutalmente spazzata via dai Romani guidati da Corvo. L’unico sopravvissuto è un bambino di nome Milo la cui madre viene assassinata a sangue freddo da Corvo. Sopravvissuto rocambolescamente all’incursione, il ragazzo viene catturato da alcuni mercanti di schiavi. Diciassette anni dopo (79 d.C.), un proprietario di schiavi di nome Greco sta osservando un gruppo di gladiatori nella Londra di allora. Lo spettacolo lo annoia e non sembra particolarmente interessato, sino a che non vede Milo, ora cresciuto e divenuto un gladiatore di grande talento. Milo è presto portato a Pompei insieme ad altri schiavi. Qui viene notato da Cassia, una nobile fanciulla figlia di Severo e sua moglie Aurelia, che sta tornando a Pompei dopo un anno trascorso a Roma. Severo, ricco mercante, ha la speranza di convincere l’imperatore Tito ad investire denaro nella ricostruzione di Pompei, ma la figlia lo avverte di non fidarsi, a causa della grande corruzione che ormai dilaga a Roma. Un giorno però il Vesuvio inizia ad eruttare e tutti cercheranno di mettersi in salvo…

Pompei: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pompei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kit Harington: Milo

Emily Browning: Cassia

Kiefer Sutherland: senatore Corvo

Jared Harris: Severo

Carrie-Anne Moss: Aurelia

Jessica Lucas: Ariadne

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Attico

Sasha Roiz: Marco Proculo

Currie Graham: Bellatore

Joe Pingue: Greco

Dalmar Abuzeid: Felix

Ron Kennell: la donnola

Emmanuel Kabongo: gladiatore africano

Streaming e tv

Dove vedere Pompei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.