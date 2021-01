Più forte ragazzi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 23 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Più forte ragazzi, film italiano del 1972 diretto da Giuseppe Colizzi, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo per fargli intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo Consolidated PBY Catalina, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione; sfortunatamente il loro aereo precipita veramente nella giungla amazzonica. Rimasti illesi, Plata e Salud raggiungono a piedi una piccola comunità di cercatori d’oro gestita da un locale boss del commercio dei diamanti, Mr. Ears, per il quale lavorano tutti gli appartenenti alla comunità, dai cercatori ai piloti d’aereo che fanno la spola con i centri più vicini. Plata e Salud, trovandosi senza un soldo, decidono invece di mettersi in affari facendogli concorrenza…

Più forte ragazzi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Più forte ragazzi, ma qual è il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Terence Hill: Plata

Bud Spencer: Salud

René Kolldehoff: signor Ears

Alexander Allerson: Naso

Ferdinando Murolo: uomo nella foresta

Michel Antoine: scagnozzo di Ears

Riccardo Pizzuti: scagnozzo di Ears

Carlos Munoz: Augusto

Marcello Verziera: scagnozzo di Ears

Sergio Bruzzichini: pilota di Ears

Cyril Cusack: Matto

Streaming e tv

Dove vedere Più forte ragazzi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

