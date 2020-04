Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare: trama e cast del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 23 aprile 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, film del 2011 per la regia di Rob Marshall sequel di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo. La pellicola, quarto film della famosa saga cinematografica Pirati dei Caraibi, differisce dai film precedenti della serie Pirati dei Caraibi per varie ragioni: è diretto da un altro regista dei precedenti, Gore Verbinski, e gran parte del cast dei primi tre film (compresi Orlando Bloom e Keira Knightley) non compare. La trama è inoltre liberamente ispirata al romanzo Mari stregati (On Stranger Tides) di Tim Powers.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv o in streaming.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film: trama

Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, Jack fa dunque rotta verso la Fontana della giovinezza, alleandosi con Barbossa che si finge al servizio della corona d’Inghilterra, ma che in realtà vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono pero’ alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena.

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Johnny Depp – Jack Sparrow

– Jack Sparrow Penélope Cruz – Angelica Teach

– Angelica Teach Ian McShane – Edward “Barbanera” Teach

– Edward “Barbanera” Teach Geoffrey Rush – Hector Barbossa

– Hector Barbossa Kevin McNally – Joshamee Gibbs

– Joshamee Gibbs Sam Claflin – Philip Swift

– Philip Swift Àstrid Bergès-Frisbey – Serena

– Serena Stephen Graham – Scrum

– Scrum Richard Griffiths – Re Giorgio II

– Re Giorgio II Greg Ellis – Theodore Groves

– Theodore Groves Óscar Jaenada – Lo Spagnolo

– Lo Spagnolo Damian O’Hare – Andrew Gilette

– Andrew Gilette Keith Richards – Capitano Teague

– Capitano Teague Gemma Ward – Tamara

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film: trailer

Pirati dei Caraibi Oltre i confini del mare film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 23 aprile 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

