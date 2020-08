Pietro Mennea – La freccia del sud: il cast del film

Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Pietro Mennea – La freccia del sud, film, già andato in onda il 29 e il 30 marzo 2015, ideato e diretto da Ricky Tognazzi, basato sulla vita dell’atleta olimpionico Pietro Mennea (1952 – 2013), liberamente tratta dal libro La grande corsa dello stesso Mennea e con la consulenza di Manuela Olivieri, Carlo Vittori e Gianni Minà. Ma qual è il cast di Pietro Mennea – La freccia del sud? Chi interpreta il protagonista? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Pietro Mennea

Luca Barbareschi: Carlo Vittori

Elena Radonicich: Manuela Olivieri

Gianmarco Tognazzi: Masi

Lunetta Savino: Vincenzina Mennea

Nicola Rignanese: Salvatore Mennea

Dario Cola: Luigi Mennea

Alice Bellagamba: Carlotta

Jerry Mastrodomenico: Francisco Lojacono

Fabrizio Traversa: Roberto

Emanuele Montagna: Autorino

Paolo Giangrasso: Gianni Minà

Daniele Foresi: Paolo

Gian Marco Pellecchia: Ezio Gamba

Guglielmo Pinelli: Corini

Vito Facciolla: Mascolo

Filippo Dini: Piattelli

Marius Bizau: Valerij Borzov

Federigo Ceci:

Angelo Corelli: Pietro Mennea (bambino)

Maria Sole Corelli: Martina

Pierluigi Elia: Salvatore Pallamolla

Pietro Mennea: sé stesso (immagini di repertorio)

Chi è Michele Riondino (attore Pietro Mennea)

Pietro Mennea (La freccia del sud) è interpretato da Michele Riondino, attore nato a Taranto il 14 marzo 1979. Il giovane artista ha studiato a Perugia per poi trasferirsi a Roma e frequentare l’Accademia nazionale d’arte drammatica, interpretando i suoi primi ruoli a teatro. L’esordio è arrivato con una serie tv, Distretto di Polizia, dove ha recitato per tre stagioni (2003-2005). L’abbiamo poi visto anche ne La freccia nera, ma la grande fama è arrivata con la fiction Il giovane Montalbano, diretta da Gianluca Maria Tavarelli. In tv l’abbiamo visto recitare in Compagni di scuola, Incantesimo 5, Giorni da Leone 2, Il segreto dell’acqua, Pietro Mennea – La freccia del Sud, La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata e la recente La guerra è finita.

