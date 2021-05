Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 13 maggio 2021

Questa sera, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 13 maggio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Corrado Formigli tornerà a dedicare un blocco corposo al mondo della Giustizia. L’ospite speciale del dibattito sarà il magistrato Nino Di Matteo. Al centro della discussione ci saranno gli ultimi risvolti dello scandalo che ha coinvolto il Consiglio Superiore della Magistratura tra fughe di notizie e una ipotetica loggia segreta chiamata “Ungheria” a cui avrebbero partecipato gli alti ranghi della magistratura, della politica e delle gerarchie ecclesiastiche.

Nello studio di La7 poi ci sarà spazio per il consueto punto settimanale sull’andamento della pandemia e della campagna vaccinale. Da alcune settimane in Italia si sta assistendo a un considerevole calo dei contagiati e dei posti occupati nelle terapie intensive. Una situazione in netto miglioramento che ha spinto il governo ad allentare parte delle misure restrittive e a ragionare anche sullo spostamento in avanti (o addirittura sulla cancellazione) del coprifuoco. I tempi sono maturi per tornare alla vita normale? Oppure abbassare la guardia potrebbe riportarci tra pochi mesi all’interno dell’incubo sanitario attraversato lo scorso inverno?

Infine, la puntata di stasera di PiazzaPulita prevede in scaletta un’inchiesta esclusiva sul disagio psichico degli adolescenti che il lockdown ha portato all’estremo. Tra testimonianze dirette e approfondimenti in studio con esperti e giornalisti, Corrado Formigli proverà a capire quanto i giovani italiani hanno pagato l’emergenza sanitaria e cosa fare per alleviare le loro sofferenze. Di seguito la lista degli ospiti di Piazzapulita in onda stasera, 13 maggio:

Nino Di Matteo: magistrato

Walter Veltroni: ex segretario del Partito Democratico

Antonella Viola: immunologa dell’Università di Padova

Lucia Azzolina: ex Ministra dell’Istruzione

Stefano Cappellini: giornalista

Antonio Padellaro: giornalista

Luciano Capone: giornalista

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.