Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 febbraio 2023

Questa sera, giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 febbraio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si parlerà a lungo della lotta alla mafia. Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra, è stato arrestato lo scorso 16 gennaio, durante un blitz effettuato dai Ros nella clinica privata La Maddalena di Palermo. Il fermo di Messina Denaro è arrivato dopo una latitanza durata circa 30 anni. Per tale motivo, sin da subito gli inquirenti hanno iniziato a indagare con l’obiettivo di ricostruire la rete di contatti che ha permesso al malavitoso di rimanere nascosto per tutti questi anni.

Il sospetto delle forze dell’ordine è che l’ex latitante possa aver utilizzato le identità di alcuni fiancheggiatori. Nelle scorse ore, il gip Alfredo Montalto ha firmato un’ordinanza di misura cautelare ai danni di Alfonso Tumbarello. Il medico che aveva in cura Messina Denaro, secondo l’accusa, conosceva la vera identità del boss. Per parlare di questi aspetti ci sarà il magistrato Nino Di Matteo. L’ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura è da sempre uno dei volti più rappresentativi dell’antimafia e, dal 1993, vive sotto scorta dopo aver ricevuto delle minacce.

