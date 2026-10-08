Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 8 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 8 ottobre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In questa puntata si affronteranno diversi temi tra cui la crisi abitativa, le proteste in Spagna e un’inchiesta sugli investimenti dei fondi immobiliari a Roma. La mobilitazione degli studenti in Francia per il diritto allo studio. La nuova legge elettorale tra dubbi di incostituzionalità. Israele sotto accusa dopo il documentario “Naza“. Parteciperanno alla puntata il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e conduttore di In Altre Parole su La7 Massimo Gramellini; gli scrittori Gianrico Carofiglio e Nicola Lagioia; il consulente per “Naza” Meron Rapoport; il consigliere regionale per il PD in Lombardia Paolo Romano; il direttore di Fondazione Alleanza Nazionale Francesco Giubilei; la consigliera comunale di Voghera Giulia Fossati; l’operatore umanitario Gennaro Giudetti; i giornalisti Marco Damilano, Italo Bocchino e Francesca Mannocchi. Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.