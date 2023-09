Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 28 settembre 2023

Questa sera, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 28 settembre 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano un bilancio di un anno di governo Meloni. Le cose vanno meglio o peggio? Le promesse sono state mantenute? Qual è il bilancio reale, sui temi chiave come l’economia e l’immigrazione? Tra gli ospiti, la giornalista Selvaggia Lucarelli; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; Paolo Mieli; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; Flavia Perina (La Stampa); Francesco Specchia (Libero); Marco Furfaro (PD) e Flavio Tosi (FI).

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.