Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 settembre 2021

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, il conduttore sarà anche inviato, e realizzerà importanti reportage. Tra le novità una rubrica curata da Selvaggia Lucarelli dal nome #PiazzaSelvaggia. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 settembre, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Il programma condotto da Corrado Formigli torna sul caso della GKN, dopo che il tribunale ha sospeso il provvedimento dell’azienda che aveva licenziato 422 operai con una mail nel giro di una notte. Ma la battaglia dei lavoratori è solo all’inizio. Secondo la sentenza, la società ha violato l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, attuando comportamenti anti sindacali. Ora la palla passa al governo, che dovrà inevitabilmente scendere in campo per risolvere una vicenda da cui dipende il destino di centinaia di famiglie: cosa farà Draghi?

Seguirà un dibattito sui temi d’attualità legati al Covid, in particolare sul Green pass, che diventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Secondo alcune fonti di Piazzapulita, i no-vax sono presenti anche in Parlamento, e sarebbero circa il 10% di deputati e senatori, che non si sono infatti sottoposti al vaccino. Infine, il talk di La7 tratterà anche la sfida della transizione ecologica e le scelte – delicate ma fondamentali – che imporrà.

Vediamo ora gli ospiti della puntata di oggi, 23 settembre 2021, di Piazzapulita, alle ore 21,15 su La7: il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, poi l’economista Giulio Sapelli, ci sarà anche l’imprenditore Ernesto Preatoni. E poi il senatore Gianluigi Paragone, uno dei no green pass presenti in Parlamento, l’europarlamentare neo-fuoriuscita dalla Lega Francesca Donato e i giornalisti Mario Calabresi, Antonio Padellaro e Federico Rampini. Torna anche Selvaggia Lucarelli per commentare con il suo stile graffiante un tema o un personaggio d’attualità all’interno della sua rubrica PiazzaSelvaggia.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.